Ciple 50 kilometre kaçıp polis otosuna çarptı, araçtan uyuşturucu çıktı: 4 kişiye gözaltı

Bursa’da, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü 50 kilometre kaçtıktan sonra, cipiyle polis otosuna çarptı. Cipte 145 gram metamfetamin ele geçirilirken, sürücü O.A. ile yanındaki 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Ciple 50 kilometre kaçıp polis otosuna çarptı, araçtan uyuşturucu çıktı: 4 kişiye gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 12:48

Nilüfer ilçesinde saat 10.30 sıralarında devriye atan polis ekipleri, şüphelendikleri 43 ACB 995 plakalı cipi durdurmak istedi. Sürücü, ‘dur’ ihtarına uymazken, polis ekipleri cipi takibe aldı.

50 kilometre süren takibin ardından cip, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bursa-Kuzey Gişeleri mevkisinde polis otosuna çarptı. Yaralanan olmazken, polis ekipleri cipin sürücüsü O.A. ile yanındaki K.A ve E.G. ile G.İ. isimli kadını gözaltına aldı.

Cipte yapılan aramada, 145 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Bursa #polis #uyuşturucu

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