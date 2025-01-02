Ünlü Rapçi Reckol KKTC'de uyuşturucu ve reçeteli ilaç bulundurmak suçlamasıyla tutuklandı
Rapçi Reckol, yılbaşı konseri için gittiği KKTC’de uyuşturucu madde ve reçeteli ilaç bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Mahkeme, ilaçların kaynağını araştırmak için tedbiren tutuklama kararı verdi.
Rap dünyasında "Reckol" adıyla tanınan Recep Eker, yılbaşı etkinlikleri kapsamında sahne almak için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gözaltına alındı. Güzelyurt polisi, ünlü rapçinin üzerinde uyuşturucu madde ve yeşil reçeteye tabi ilaç bulundurduğunu tespit etti.
KKTC basınında yer alan haberlere göre, polisteki işlemleri tamamlanan Reckol, mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme sırasında Reckol, söz konusu ilaçların tedavi amaçlı kullanıldığını ve Türkiye'de kendisine reçete ile verildiğini ifade etti.
Mahkeme, ilaçların ve reçetenin doğruluğunun araştırılması için rapçinin tedbiren tutuklu kalmasına karar verdi. Soruşturma sürerken, Reckol'ün tutukluluk süresi ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
Etiketler: #Rap #rapçi #yeşil reçete #reckol
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