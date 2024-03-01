Çirkinler suç örgütüne operasyonda 'Ece Ronay' ayrıntısı
İstanbul merkezli düzenlenen “Çirkinler” diye bilinen çıkar amaçlı çeteye yönelik “Mahzen-2” adı verilen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat ve Asayiş şube müdürlüklerin
katılımıyla çıkar amaçlı suç ağlarına yönelik çalışma yürütüldü.
Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde uyuşturucu
anlaşmazlığı yüzünden 2023 yılının Şubat ayında Rüstem Topçi’nin, yine aynı
yılın Temmuz ayında ise çeteler arasındaki anlaşmazlık sebebiyle Şakir Zana ve
Abdulmelik Ateş’in öldürülmesi sonrası failleri yakalayan emniyet güçleri,
olayı derinleştirdi.
ECE RONAY AYRINTISI
Polis ekipleri, iş insanı Y.D’nin 2023 yılının Eylül ayında İstanbul’un Beykoz ilçesindeki bir restorandan kendilerine ‘polis’ süsü vererek kaçırılması olayını da aynı suç ağının gerçekleştirdiğini tespit etti.
Ekipler,
zanlıların Kocaeli’de sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet
Bilir’in iş yeri kurşunlanması olayına da karıştıklarını tespit etti.
O tarihlerdeki olayların ardından emniyet güçleri tarafından
gerçekleştirilen çalışmalarda gözaltına alınan şüphelilerden 22’si
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çalışmalarını genişleten İstanbul Organize Suçlarla Mücadele
Şube ekipleri, yeniden soruşturmayı derinleştirip, teknik fiziki takibe
başlatarak Bağcılar’da konumlanan çetenin il genelinde olaylara karıştığını ve
en son 28 Şubat’ta ise Arnavutköy’de bir iş yerini kurşunladıklarını tespit
edildi.
EŞ ZAMANLI BASKIN
Çıkar amaçlı organize suç ağının gelirinin uyuşturucu madde satışından elde ettiğini belirleyen emniyet güçleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı.
Bu sabah “Mahzen-2” adı
verilen operasyon için harekete geçen polis, İstanbul merkezli 2 ilde eş
zamanlı baskınlar düzenledi.
Zincirleme operasyonda çete fertlerinden 25 şüpheli
yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 5 otomatik
tabanca, 7 balistik yelek, bol miktarda uyuşturucu, silahlara mermi ve şarjör
ele geçirildi.
Diğer taraftan baskında gözaltına alınan 25 şüpheli ve
cezaevindeki 22 zanlı ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan
Yerleşkesine getirildi.
Öte yandan operasyona ilişkin elde edilen yeni belgeler
arasında, iş insanı Y.D.’nin kaçırılma anları da bulunuyor. Söz konusu güvenlik
kameralarınca kaydedilen görüntülerde, üzerlerinde polis yeleği bulunan çete
üyelerinin Beykoz’da adı açıklanmayan restorana girerek Y.D.’ye sözde gözaltına
alındığı bilgisini vererek kelepçeledikleri ve iş yerinden ayrıldıkları anlar
yer alıyor.
NE OLMUŞTU?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen ‘Mahzen-2’ operasyonlarını duyurmuş, ‘Çirkinler’ adlı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 47 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Vedasına en çok kendi şaşırdı: All Star'da eleme günü...
- AYM Erdoğan’ın bakanlığa verdiği yetkileri elinden aldı!
- '14 Mayıs'ı alt üst eden tablo'
- 'Bilmeyenler için hatırlatmak isterim...'
- 'Tereddütsüz olumlu karşılarım'
- 'Seçim bittikten sonra...'
- 'Burası televizyon programı değil...'
- 24 saatte fikri değişti!
- 'İkisinin de pasaportlarını iptal ederim'
- Berna Laçin'in yürümesi dahi yasaklandı