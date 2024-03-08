'Çiş' kavgası yargıya taşınmıştı... Karar çıktı!

Yayınlanma: 08.03.2024 - 12:07

Güncelleme: 08.03.2024 - 12:07

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Kasım 2022’de bir gece kulübüne giden Yunus Korkmaz ile Bahadır Ünlü, mekandan çıktıktan sonra otoparkta içki içmeye devam etti.

Bahadır Ünlü, otoparktaki araçların arasına geçerek çişini yaptı. Ünlü’nün davranışına sinirlenen Korkmaz, “Oraya neden çişini yapıyorsun” diyerek önce hakaret sonra küfretti.

"ÇİŞİMİ YAPTIKTAN SONRA SANA GÖSTERİRİM"

Bunun üzerine, “Çişimi yaptıktan sonra sana gösteririm” diyen Bahadır Ünlü, bir anda Yunus Korkmaz'a saldırdı.

Korkmaz, yaşanan arbede sırasında kendisini darp eden Ünlü'nün kafasına elindeki içki şişesiyle vurdu. Yüzünde ve kafasında yarıklar oluşan Ünlü, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Birbirinden şikâyetçi olan taraflar gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Korkmaz ve Ünlü hakkında, Bursa 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Yunus Korkmaz’ın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, Bahadır Ünlü'nün ise ‘basit yaralama’ suçuyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla yargılanan Yunus Korkmaz’a, suçun vasfını değiştirerek, ‘kasten yaralama’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verirken, Bahadır Ünlü'yü ise 'hakaret' suçundan para cezasına çarptırdı.