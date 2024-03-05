Kavgada pompalı tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Çorum’da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Cemilbey 1. Sokak'taki işyerinde M.K. (62) ve M.Y. (49) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda M.Y., pompalı tüfekle ateş ederek M.K.'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacaklarından yaralanan M.K., sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.Y. ise suç aleti silahla polise teslim oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çanakkale’de korkutan deprem
- Ankara, İstanbul ve İzmir’de son durum ne?
- AİHM’e taşındı!
- 'Çanakkale 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebedir'
- AKP'li başkan fuhuştan tutuklandı!
- Naci Görür'den kritik açıklama!
- Sadettin Saran adaylık kararını açıkladı
- Bu sefer de seçim tarihini karıştırdı!
- Özgür Özel'den 'seçim' mesajı!
- Büyükelçi oldu, davadan kaçamadı!