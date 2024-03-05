Kavgada pompalı tüfekle ateş açtı: 1 yaralı

Çorum’da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 19:32
Kavgada pompalı tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
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Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Cemilbey 1. Sokak'taki işyerinde M.K. (62) ve M.Y. (49) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.Y., pompalı tüfekle ateş ederek M.K.'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacaklarından yaralanan M.K., sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.Y. ise suç aleti silahla polise teslim oldu.


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