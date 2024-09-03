Yayınlanma: 03.09.2024 - 17:41

Güncelleme: 03.09.2024 - 17:41

ÇKS kayıt yenileme başvuruları e-Devlet üzerinden veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden yapılabilecek. Peki, ÇKS kayıt yenileme başvuruları ne zaman bitecek? ÇKS kayıt yenileme nereden yapılır?

ÇKS KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül'de başlayacak 31 Aralık'ta sona erecek.

Son başvuru tarihi olan 31 Aralık'tan sonra edinilen veya kiralanan tarım arazileri için başvuru tarihi üretim yılının 30 Haziran'ı olarak belirlendi. Çiftçilerin şubat ayı içindeki ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerindeki üretim bilgilerinin güncellenme başvuruları ise 15 Mart-15 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Ayrıca taahhütnameye konu arazilere ilişkin mart ayındaki ÇKS kayıtları için askı süresi, 15-30 Temmuz tarihlerinde olacak şekilde değiştirildi.

"Kuru" olarak beyan edilen arazinin "sulu" olarak değiştirilmesi veya kaydedilmesi halinde resmi belge talep edilecek. Belgenin temin edilememesi durumunda tespit komisyonu marifetiyle değişiklik yapılabilecek.

ÇKS'ye veri girişi ve dosya kabulü yapmak üzere yapılacak işbirliği protokolü kapsamında, süresi uygulanacak iller ile görev ve sorumlulukları Bakanlıkça belirlenmek üzere, Bakanlıkça yetkilendirilen Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve ziraat odaları hizmetlerinden yararlanılabilecek.

ÇİFTÇİ KAYIT BELGESİ KAYIT YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi Kayıt Yenileme Başvurusu ekranı ile tamamlanacak.