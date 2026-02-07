ClubHouse Bebek isimli mekanın işletmecisi Menderes Utku tutuklandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.02.2026 23:22:00
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün operasyon düzenlenen Bebek’teki ClubHouse isimli mekanın işletmecisi Menderes Utku, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Beşiktaş Bebek’teki ClubHouse isimli mekana operasyon düzenlendi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, spor salonunda narkotik madde arama köpeğiyle aramalar gerçekleştirildi.

MENDERES UTKU TUTUKLANDI

Yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmazken, ClubHouse işletmecisi Menderes Utku gözaltına alındı.

Utku, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da bulunan ünlü mekanlardan ClubHouse Bebek isimli mekana dün akşam saatlerinde uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Operasyonda 100'ün üzerinde polis ekibinin yer aldığı öne sürüldü.

 

