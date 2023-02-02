CNN Türk canlı yayınında başkası adına utandıran anlar! Hakan Bayrakçı'nın bir tek pedikürü eksik kaldı
CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken anlar yaşandı. SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, yayın sırasında tırnaklarını kesti.
CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında ilginç anlar yaşandı. Konuklardan Hakan Bayrakçı, tırnaklarını keserken görüntülendi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Milyonların izleyebileceği ulusal bir kanalda tırnaklarını kesen Bayrakçı'nın hareketi, izleyiciye saygısızlık olarak yorumlandı.
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