Selahattin Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soru: Seçimden sonra Saray'ı kadınlara tahsis etmek iyi olmaz mı?
Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Seçimden sonra Saray'ı kadınlara tahsis etmek iyi olmaz mı?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın sorusunu canlı yayında yanıtladı.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Halk TV canlı yayında olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soru yöneltti.
Twitter hesabından "Herkese merhabalar. İyi yayınlar diliyor, tüm izleyicilere selam, sevgilerimi iletiyorum ve şu soruyu iletmek istiyorum" sözleriyle programın moderatörü Bengü Şap ve İsmail Küçükkaya'yı etiketleyen Demirtaş'ın sorusu şöyle:
"Seçimden sonra Saray'ın kurulacak Kadın Başkanlığı'na şiddete uğramış kadınların tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine, öğrenci yurtlarına, emekçi kadın misafirhanelerine, ev işçisi kadınların sendikalarına, kadın sığınma evlerine, bağımsız kadın örgütlerine tahsis edilmesi iyi olmaz mı?"
Herkese merhabalar. İyi yayınlar diliyor, tüm izleyicilere selam, sevgilerimi iletiyorum ve şu soruyu iletmek istiyorum. @bengushap @KucukkayaIsmail pic.twitter.com/OzxqrHA2S0— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 29, 2023
DEMİRTAŞ'A YANIT
CHP lideri Kılıçdaroğlu,"Buradan kendisine selam olsun. Haksız hukuksuz bir şekilde hapishane tutuluyor. Tabii ki neden olmasın" diye yanıt verdi.
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