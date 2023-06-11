CNN TÜRK muhabirini öpmelere doyamadılar!

Yayınlanma: 11.06.2023 - 14:32

Güncelleme: 11.06.2023 - 14:34

Avrupa futbolunun bir numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin finali dün İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Manchester City, kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Karşılaşma öncesinde ise CNN TÜRK canlı yayınında ilginç anlar yaşandı.

Maça birkaç saat kala stat önünden canlı yayına bağlanan muhabir Damla Uğurtürk zor anlar yaşadı.

Yayın sırasında İtalyan taraftarlar Damla Uğurtürk'ü rahat bırakmadı. Taraftarlar sık sık Uğurtürk'ü öpmek için yanına geldi. "Bunlar çok normal, coşkularını anlayabiliyorum. İtalyanlar sıcakkanlı" diyen Uğurtürk, o anlardan birini de Instagram hesabından paylaştı ve "Ay noluyo noluyooo" mesajını not düştü.