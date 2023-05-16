CNN Türk'te güldüren 50+1 tartışması: Selvi iki adayın olduğu ikinci turda ‘50+1’ şartı olmadığını söyledi
İktidara yakınlığıyla bilinen iki gazetecinin canlı yayında ikinci turda ‘50+1’ konuşması gündem oldu. CNN Türk’te Ahmet Hakan ve Abdülkadir Selvi arasında geçen konuşmada Selvi iki aday arasında yapılacak ikinci turda ‘50+1 şartı’ olmadığını söyledi.
CNN Türk kanalında seçim sonuçlarını ve ikinci tur hesaplarını konuşan AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdülkadir Selvi ve Ahmet Hakan'ın diyaloğu güldürdü.
Abdülkadir Selvi, iki adayın yarıştığı ikinci turda 'yüzde 50+1 şartı olmadığını' söylerken "2. turda en fazla oyu alan kazanacak" dedi.
Ahmet Hakan ise, "Öyle mi ya, 2. turda en fazla alan kazanacak" diye karşılık verdi.
Araya giren SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı ise iki kişi yarıştığı için daha fazla oy alan adayın zaten yüzde 50'yi geçeceğini ifade etti.
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