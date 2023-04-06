İlber Ortaylı'dan Google'da en çok sorulan soruya güldüren yanıt!

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 11:01

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 11:01

Kafa TV YouTube kanalında "Cahille Sohbeti Kestim" programına katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, çok güldüren değerlendirmelerde bulundu.

"SENİNLE KİM UĞRAŞACAK?"

Ortaylı'ya 2022 yılında Google'da en çok sorulan sorular sıralandı:

"-Ben neden sevilmiyorum?

-Ben neden bu kadar çirkinim?

-Ben neden doğdum?

-Ben neden dışlanıyorum?

-Ben neden eziğim?"

Ardından "Neden bu soruları aratıyorlar?" diye sorulan Ortaylı "Sevilmiyorum. Kim seninle uğraşacak?" yanıtını verdi.

Kahkaha tufanı koparan yanıtın ardından Ortaylı, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben neden eziğim sorusu psikolojik bir soru. Bunu psikolojik danışmana soracak Google'a değil. Bunu soran bir de aptal. Yanlış yere soruyor. Ben neden doğdum sorusu tam bir isyan. Bunu Avrupa'da intiharla hallederler. Macaristan'da, İsveç'te, Norveç'te çok vardır."



