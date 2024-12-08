Son Dakika... Suriye'de karanlık dönem: Cihatçılar Şam'ı ele geçirdi

Yayınlanma: 08.12.2024 - 07:36

Güncelleme: 08.12.2024 - 10:45

Suriye'de HTŞ öncülüğündeki cihatçı gruplar, başkent Şam'ın artık Beşar Esad'ın kontrolünden çıktığını ilan etti.

İki üst düzey ordu yetkilisinin Reuters’a verdiği bilgiye göre Esad, bilinmeyen bir yere uçakla kaçtı.

Cihatçılar başkente girerken, şehirde Suriye güçlerinin herhangi bir varlığına rastlanmadı.

Kritik öneme sahip yerleşkelere cihatçıların girmesiyle hükümet, başkentte büyük ölçüde kontrolü kaybetti.

BAŞBAKAN CELALİ: GEÇİŞ HÜKÜMETİ'NE EL UZATMAYA HAZIRIM

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi Celali, bir video paylaşarak "geçiş hükümeti" ile işbirliği yapmaya istekli olduğunu açıkladı.

Celali açıklamada, "hükümetin muhalefete elini uzatmaya ve işlevlerini geçiş hükümetine devretmeye" hazır olduğunu söyledi. Celali, "Ben evimdeyim ve gitmedim. Bunun sebebi, bu ülkeye ait olmam" dedi.

COLANİ'DEN 'YASAK' DUYURUSU

Terör örgütü HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed Colani de, Telegram'dan yaptığı açıklamada "askeri güçlerinin Şam'da kamu kurumlarına yaklaşmasının yasak olduğunu" duyurdu.

Colani "Kamu kurumlarına yaklaşmak kesinlikle yasaktır. Bu kurumlar, resmen devredilene kadar eski Başbakanın gözetimi altında kalacaktır. Havaya ateş açılması da yasaktır" ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNDEKİ TÜM TUTSAKLAR SERBEST BIRAKILDI

AA'nın aktardığı habere göre Suriye devlet televizyonunda yayınlanan videoda, "Esad'ın devrildiği ve cezaevlerindeki tüm tutsakların serbest bırakıldığı" duyuruldu.