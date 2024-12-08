İsrail ordusundan 'Suriye' açıklaması

Yayınlanma: 08.12.2024 - 01:01

Güncelleme: 08.12.2024 - 01:01

The Times of Israel gazetesinin haberine göre Halevi, Golan Tepeleri'ne gerçekleştirdiği ziyarette Suriye'deki gelişmeler üzerine değerlendirme toplantısı yaptı.

Halevi, toplantıda, "Olanları yakından takip ediyoruz. Asıl önemli olan, İran'ın (Suriye'den) çıkışını görmek. İkinci olarak, bölgeyi ele geçiren yerel unsurların ne yaptıklarını, nasıl davrandıklarını, nasıl caydırıldıklarını görmek ve (kafalarının) karışıp bizim istikametimize dönmediklerinden emin olmak" ifadelerini kullandı.

"TEHDİTLERİ ENGELLEMEK AMACIYLA..."

Ayrıca Golan Tepeleri'nde konuşlu 210. Başhan Bölge Tümeni'ndeki üst düzey subaylarla yaptığı değerlendirme toplantısında "saldırı ve savunma planlarını" onaylayan Halevi, "saldırı ve savunmada yüksek hazırlık, sınırda kuvvetlerin yoğunlaşması ve (Suriye'deki) gelişmelerin sürekli izlenmesi"nin üzerinde durdu.

İsrail'in "Suriye'deki olaylara müdahil olmadığını" vurgulayan Halevi, sadece "bölgedeki tehditleri engellemek amacıyla çalıştıklarını ve çeşitli olasılıklar için planlar hazırladıklarını" ifade etti.