CNN Türk’te 'yanlış bağlantı' krizi: Muhabir canlı yayında kağıtları fırlattı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerinin CNN Türk'teki sunumu sırasında yanlış bağlantı krizi yaşandı. Canlı yayında muhabir Serhat Dal'ın kağıtları fırlattığı anlar televizyonlara yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2021 Çarşamba, 14:37
CNN Türk’te 'yanlış bağlantı' krizi: Muhabir canlı yayında kağıtları fırlattı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılacağı Bilim Kurulu Toplantısı’nın konuşulması planlanan CNN Türk’te, TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla gergin anlar yaşandı.

Sunucu Sultan Arınır'ın CNN Türk Ankara muhabiri Serhat Dal’a bağlanıp enflasyon rakamlarına dair soru sorması üzerine sinirler gerildi.

KAĞITLARI FIRLATTI

Dal, "Sanırım bir yanlışlık oldu. Biz Bilim Kurulu Toplantısı’nın gündemini aktarmak için kamera karşısındayız" dedi.

Sinirlenerek elindeki kağıtları yere fırlatan Dal'ın mikrofonunu çıkarmaya çalıştığı görüntüler de ekrana yansıdı. O anlar, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.



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