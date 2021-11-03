CNN Türk’te 'yanlış bağlantı' krizi: Muhabir canlı yayında kağıtları fırlattı

03 Kasım 2021 Çarşamba, 14:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılacağı Bilim Kurulu Toplantısı’nın konuşulması planlanan CNN Türk’te, TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla gergin anlar yaşandı.

Sunucu Sultan Arınır'ın CNN Türk Ankara muhabiri Serhat Dal’a bağlanıp enflasyon rakamlarına dair soru sorması üzerine sinirler gerildi.

KAĞITLARI FIRLATTI

Dal, "Sanırım bir yanlışlık oldu. Biz Bilim Kurulu Toplantısı’nın gündemini aktarmak için kamera karşısındayız" dedi.

Sinirlenerek elindeki kağıtları yere fırlatan Dal'ın mikrofonunu çıkarmaya çalıştığı görüntüler de ekrana yansıdı. O anlar, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.