CNN Türk’ün yayına bağlamadığı Utku Cihan konuştu

26 Eylül 2021 Pazar, 00:27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CNN Türk’ün İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan’ın bağlantı talebini reddettiğini söylemişti.

Ongun, "CNN Türk’te İstanbul’un muhalefet partisinin yalan beyanlarına karşı Ulaşım Daire Başkanımızın yayına telefonla bağlantı talebi kabul edilmemiştir. Kamuoyunun bilgisine" ifadelerini kullanmıştı.

CNN'İN YAYINA ALMADIĞI CİHAN KONUŞTU

CNN Türk'e bağlanma isteğinin siyasi karşılık vermek anlamında olmadığını belirten İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, "Söylenen bazı tarihler ve rakamlar doğru değildi düzeltme amacıyla bağlanmak istedim. Siyasi bir karşılık anlamında ya da tartışmaya girmek anlamında bağlanma talebinde bulunmadık" dedi.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan'ın www.gercekgundem.com'a konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cihan'ın açıklamaları şu şekilde:

"UKOME'deki üye sayılarının değişmesi İstanbul'un sınırlarının değişmesiyle oldu" dendi. 19 Şubat 2020'deki doğrudan UKOME yönetimindeki değişiklikle yapıldı. Ve sadece tek bir madde değişti. O da UKOME'deki üye sayılarını değiştiren madde idi.

"UKOME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ"

Ve eklenen kurumlar örneğin Milli Eğitim Müdürlüğü idi. Aslında 20 yıldır kullandığımız UKOME Yönetmeliği seçim sonrasında değiştirildi. Ve uzun zamandır Milli Eğitim Müdürlüğü de İstanbul'da var. Sınırların değişikliği ile bir ilgisi yok. Aynı zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizzmetler Bakanlığı... Bunlar zaten çok uzun zamandır İstanbul'da olan kurumlardır. Dolayısıyla sınırların gelişmesiyle ilgisi olmayan temsilciler eklenmiş oldu.

"TAKSİ İHTİYACI VARDIR DİYEN 3 RAPOR VAR"

2. madde İTÜ raporundan bahsedildi. O İTÜ raporunu yazan hoca ile TGRT'de canlı yayına katıldık, hazırlayan hoca Hüseyin Murat Çelik. "Bu rapordan taksi ihtiyacı vardır ya da yoktur sonucu çıkartılamaz" dedi. Dolayısıyla o rapor aslında sadece mevcut taksi sisteminin düzenlenmesi ile ilgili bir rapor. Bizden önceki dönemde İBB tarafından 2016 yılında hazırlanan raporda, 2023 yılında İstanbul'da 23 bin taksiye ihtiyaç olduğu açıkça belirtilmiş durumda. Sonraki İTÜ raporunda yine aynı şekilde taksi ihtiyacı olduğu belirtilmiş durumdadır. Ortada "taksi ihtiyacı yoktur" diyen bir rapor yok! Ancak "taksi ihtiyacı vardır" diyen 3 rapor var.

"HEM DENETİM HEM İYİLEŞTİRME YAPIYORUZ"

3. madde "Mevcut taksilerle ilgili düzenleme yapın" dendi. Biz daha geçen hafta tanıtımını yaptığımız Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi ile İstanbul'da taksiler ile birlikte tüm toplu ulaşım araçlarını denetliyoruz ve yönetiyoruz. Bizden önceki dönemde 4 bin tane takside kamera vardı. Şu anda 15 bin takside kamera sistemimiz var. 7 bin tane minibüste ve taksi dolmuştu yine kamera sistemlerimiz var. Dolayısıyla hem denetimi, hem yönetimi hem de gerekli iyileştirmeleri yapıyoruz.

Diğer bir madde ise "taksi çağırma uygulaması" 2014 yılında başlamış bir sistemdi. Ancak tamamlanamamıştı. Biz şu anda bu uygulamayı bütün takscilerin hizmetine sunmuş durumdayız. Şu anda İstanbul'da İBB'nin çok iyi durumda çalışır İTAKSİ uygulaması var. Sadece İTAKSİ uygulaması değil, başka uygulamalarında hayata geçmesi için, sadece bize bağımlı kalmamaları için meclise bu yılın şubat ayında bir teklif göndermiştik. O teklif 6 ay mecliste bekletildi. Geçtiğimiz ay meclisten geçti.

Artık İstanbul'da isteyen taksici istediği uygulama ile çalışabilecek durumda. Dolayısıyla şu anda İstanbul'da hem İBB'nin hem de diğer taksi uygulamaları kullanılabilir durumda.

İSTANBUL'UN TRAFİK SORUNU

Son olarak şunu söylemek istiyorum; İstanbul'daki şu anki trafik sorunları ve sıkışıklığı şimdiye kadar uygulanan yanlış ulaşım politikaları nedeniyle ortaya çıkmıştır. Yeni taksilerin sisteme eklenmesiyle birlikte trafik sıkışıklığı olacağını söylemek, bu yanlış ulaşım politikalarının devamı niteliğindedir.

"5 BİN TAKSİ EN AZ 35 BİN ÖZEL ARACI TRAFİKTEN ÇEKMEK ANLAMINA GELİR"

Çünkü her bir adet taksi, aslında trafikten 7 adet özel otomobili dışarı çıkartmak anlamına gelir. İstanbul'da insanlar taksi bulamadıkları için özel araçlarıyla gidecekleri yere gitmeye çalışıyorlar. Otopark yeri aramak zorunda kalıyor, zaman kaybediyorlar. Dolasıyla İstanbul trafiğine 5 bin adet taksi sokmak aslında en az 35 bin özel aracı trafikten çekmek anlamına gelir."