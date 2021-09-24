İstanbul'da deniz taksinin ilk müşterisi İmamoğlu oldu: '“Hizmet tutkumuzun önünde hiçbir şey duramaz”

24 Eylül 2021 Cuma, 12:20

İBB, tamamı yerli ve milli olanaklarla üretilecek 50 yeni nesil Deniz Taksiden 8’ini suya indirdi. ‘24 Eylül Dünya Denizcilik Günü’nde, Haliç Tersanesi’nde gerçekleştirilen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Deniz taksilerin tümünün Haliç Tersanesi’nde üretilmesi çok çok değerli. Bu tersane, göreve geldiğimizde bomboş, terk edilmiş bir alandı. Buradaki ustalar, çalışanların iş üretmedikleri için yüzlerindeki hüznü görmüş bir belediye başkanıyım. O kabiliyetli arkadaşlarımıza tekrar üretebilme fırsatını onlara tanımış olduk. Bir nevi, yerli ve milli bir ürünü de denize indirmenin keyfini yaşıyoruz. Bizim, hizmet tutkumuz büyük. Bu hizmet tutkumuzun önünde, hiçbir şey duramaz. Ne derlerse desinler; biz, İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘24 Eylül Dünya Denizcilik Günü’nde, şehrin yeni nesil Deniz Taksilerden 8’inin suya indiriliş törenine katıldı. Beyoğlu’ndaki Haliç Tersanesi’nde, muhteşem İstanbul silüeti fonuyla gerçekleştirilen törende konuşan İmamoğlu, şu anda gurur verici bir tabloyla karşı karşıya olduklarını vurguladı. “Bugün denize indirdiğimiz bu deniz taksiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine deniz vasıtası üretimine dönük belki de onlarca yıl sonra ilk adımı” diyen İmamoğlu, “Yani ilk defa böyle bir şeyi başarıyor. Bu gurur verici bir şey. Bu bir ekip işi. Ekibin katma değer yaratma, kendi üretim becerisini ortaya koyabilme kararlılığı, başka hiçbir niyet ortaya koymaksızın, tümden 16 milyon İstanbullunun kazanmasına dönük bir hamlesi. O bakımdan bugün gerçekten çok gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“DENİZ TAKSİLER YENİ BİR SOLUK GETİRECEK”

Törenin, ‘24 Eylül Dünya Denizcilik Günü’ne denk gelmesinin de sevindirici olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Haliç'iyle Marmara'sıyla çok önemli bir coğrafyadayız. Karadeniz’iyle, denizle iç içe bir ülkenin evlatlarıyız. Ulaşım alanında da denizlerimizde faydalanma noktasında ciddi adımlar atmalı ve denizin payını en üst seviyeye taşımalıyız. Hani bu konuda iyi durumda mıyız? Ne yazık ki iyi durumda değiliz. Özellikle insan taşınması, yolcu taşınması hususunda iyi durumda değiliz. Hem şehrimiz adına hem ülkemiz adına ciddi adımlar atmalıyız. Daha fazla faydalanmalı ve denizin payını mutlaka yukarılara taşımalıyız” dedi. Bu anlamda İstanbul ulaşımında deniz taşımacılığının payını artırmaya dönük çalışmalardan örnekler veren İmamoğlu, “Deniz Taksi de aslında bu amaçla İstanbul'a hem nitelik, kalite hem de hızlı ulaşım açısından farklı bir soluk getirecek” diye konuştu.

“HALİÇ TERSANESİ, GÖREVE GELDİĞİMİZDE BOMBOŞTU”

Deniz Taksi projesinin, 2021 yılının Ocak ayında aldıkları kararla başladığını aktaran İmamoğlu, “Deniz taksilerin tümünün Haliç Tersanesi’nde üretilmesi çok çok değerli. Bu detayı, mutlaka ve mutlaka bütün İstanbullunun, bütün Türkiye'nin duyması lazım. Çünkü bu tersane, göreve geldiğimizde bomboş, terk edilmiş bir alandı. Buradaki ustalar, çalışanlar öyle kolay yetişen insanlar değil. Yani gerçekten işlerinin erbabı ve işini iyi yapan insanlar. Bu insanların geldiğimizde iş üretmedikleri için yüzlerindeki hüznü görmüş bir belediye başkanıyım. Bu manada buradaki ekibimiz en üst seviyede süreci ele aldı ve arkadaşlarımıza, o kabiliyetli arkadaşlarımıza tekrar üretebilme fırsatını onlara tanımış olduk. Sinem Hanım nezdinde, bütün o kocaman aileye teşekkürlerimi sunuyorum. Bir nevi, yerli ve milli bir ürünü de denize indirmenin keyfini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KADİM KÜLTÜRE DUYDUĞUMUZ SAYGININ BAŞARISI”

İstanbul’u dünyanın hiçbir yerinde olmayan, muhteşem bir manzaraya sahip olduğunu belirten İmamoğlu, “İçinde farklı inançlar var. İçinde muazzam bir siluet var. Ve gerçekten olağanüstü bir coğrafya var. Bütün dünya buraya hayran. O zaman biz, bu topraklara, bu kadim kültüre layık olmalıyız. İşte tam da o anlamda, yüzyıllar öncesinde Fatih Sultan Mehmet'in döneminde üretime başlayan böylesi bir tersanenin, bugün üretebiliyor hale tekrar gelmesi de bizim hem bu topraklara hem bu kadim kültüre duyduğumuz saygının, ona duyduğumuz sorumluluğun karşılığında elde ettiğimiz bir başarıdır” dedi.

“AĞI BÜYÜTMEK İSTİYORUZ”

Deniz Taksi ağını büyütmek istediklerini vurgulayan İmamoğlu, farklı ruhsatlara sahip deniz araçlarını tek bir sistemde toplamayı amaçladıklarını bildirdi. Geçmişte uygulanan Deniz Taksi modeline işlerlik kazandırılmadığını hatırlatan İmamoğlu, “Ne yazık ki yıllar boyu, tam şu karşıda, bir hurdaya dönmüş biçimiyle -ki zorla kaldırdık onları da buradan- bertaraf olmuş bir süreç değil, tam aksine işletilebilir, sürdürülebilir bir mekanizmayla hayatı kolaylaştıracak, akılcı bir sistemle İstanbullulara hizmet etmeye devam edecek. Bizim, bu hizmet tutkumuz büyük. Bu hizmet tutkumuzun önünde, hiçbir şey duramaz. Ne derlerse desinler; biz, İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DEDETAŞ: “BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş da konuşmasında, Deniz Taksi sürecinde yaptıkları çalışmaları detaylarıyla anlattı. Çalışmalara, İmamoğlu’nun talimatıyla, Şehir Hatları’nın 170. kuruluş yıldönümünde başladıklarını aktaran Dedetaş, “1455’ten bu yana nice kadırga, kalyon, buharlı yolcu gemileri, arabalı vapur, hala seferde olan vapurlarımız gibi pek çok ilk üretimi gerçekleştirmiş olan Haliç Tersanemizde, bugün bir ilki daha gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 8 adedini denize indirdiğimiz deniz taksilerimiz yıl sonunda 45, 2022 ilk çeyreğinde ise 50 sayısına ulaşacak” bilgilerini paylaştı.

“3,5 MİLYON EURO TASARRUF SAĞLADIK”

Daha önceki Deniz Taksi uygulamalarında yapılan hataları analiz ettiklerini vurgulayan Dedetaş, projenin finansal boyutuna şu sözlerle dikkat çekti:

“Tekne üretim malzemeleri dahil, tüm ihtiyaçların satın alma süreçleri şirketimiz tarafından yapıldı. Bu sayede ana ekipmanlarda yüzde 23’lük (1,5 milyon Euro) pazarlık performansı sağlayarak, aldığımız ekipmanlarda en yakın tedarikçi ile yüzde 17,5’luk (850 bin Euro) fark yakaladık. Şirketimizin pazarlık gücünü, ilk yerli ve milli Deniz Taksi üretiminde bu şekilde göstermiş olduk. Dışarıdan hazır tasarım alarak başka bir tersanede üretim yaptırmak yerine süreci bünyemizde yürütmemizin tekne başına kazancı, 70 bin Euro. Bu da bu projenin toplam bütçesinde 3,5 milyon Euro tasarruf anlamına geliyor. Kapanma noktasında iken devir aldığımız Haliç Tersanesinde bugün denizci vizyonumuzun en önemli göstergelerinden birine şahitlik ediyoruz.”

İLK MÜŞTERİ İMAMOĞLU OLDU

Projede emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Dedetaş, sözlerini, “Pruvamız neta, rüzgarımız kolayına olsun” şeklinde tamamladı. Konuşmaların ardından, İmamoğlu ve Dedetaş, “Kırlangıç” isimli Deniz Taksi’nin ilk müşterileri oldu. Haliç Tersanesi’nden İBB İletişim Koordinatörlüğü’nün bulunduğu iskeleye kadar yolculuk yapan ikili, keyifli bir İstanbul turu attı.

50 TAKSİNİN 5’İ HİBRİT OLACAK

Haliç Tersanesi’nde, tamamen yerli olanaklarla üretilen toplam 50 taksinin 5’i ‘hibrit sevk sistemli’ olacak. Bugün suya indirilen 8 taksi, Ekim ayında hizmete girecek. Yıl sonuna kadar 45 deniz taksinin üretimi gerçekleştirilecek. Hibrit sistemli deniz taksilerin üretimi ise, 2022 yılı Şubat ayında tamamlanacak. 10 yolcu kapasiteli Deniz Taksiler, bir uygulama ile ilk etapta 98 iskeleden çağrılabilecek. İleride paylaşımlı kullanım özelliği de eklenerek ‘Taksi Dolmuş’ gibi hizmet vermeye de başlayacak. Taksiler, ayrıca iskeleden bağımsız olarak, yanaşabilecekleri her yere çağrılabilecek. Deniz Taksiler, yüksek hıza çıkabilme, baştan yanaşma özelliği ile her yere rahatlıkla yanaşabiliyor. Ayrıca engelli rampası sayesinde fiziksel engelli yolcuların rahatlıkla kullanabileceği bir şekilde tasarlandı. Deniz Taksilerde, taksimetre modeli ile sabit bir açılış ücreti olacak. Belirli bir mil aşıldıktan sonra, mil başına ücret eklenecek.