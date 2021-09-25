İBB'den 9'uncu kez UKOME'ye taksi teklifi!
İBB'nin daha önce taksi sayısını arttırmak amaçlı sunduğu teklif, 9'ncu kez UKOME toplantısına sunulacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 8 kez reddedilen İstanbul'da taksi sayısının artırılmasına ilişkin teklifinin 9. kez UKOME toplantısına sunulacağı açıklandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından "İstanbul taksi için el kaldırıyor" sloganıyla bir video paylaştı. Videoda, İstanbul'daki yetersiz taksi sorunu yer alırken UKOME toplantısında yeni taksi modelinin de 9. kez sunulacağına yer veriliyor.
1990'dan beri aynı sayıda olan taksilerin artık yetersiz kaldığı belirtilirken Yetersiz taksi sayısından, İstanbullunun eli havada" ifadeleri kullanıldı.
İstanbul taksi için el kaldırıyor! ?????#TaksiİçinElKaldırıyoruz pic.twitter.com/KfhYVCwFdl— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 25, 2021
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