İBB'den 9'uncu kez UKOME'ye taksi teklifi!

25 Eylül 2021 Cumartesi, 17:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 8 kez reddedilen İstanbul'da taksi sayısının artırılmasına ilişkin teklifinin 9. kez UKOME toplantısına sunulacağı açıklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından "İstanbul taksi için el kaldırıyor" sloganıyla bir video paylaştı. Videoda, İstanbul'daki yetersiz taksi sorunu yer alırken UKOME toplantısında yeni taksi modelinin de 9. kez sunulacağına yer veriliyor.

1990'dan beri aynı sayıda olan taksilerin artık yetersiz kaldığı belirtilirken Yetersiz taksi sayısından, İstanbullunun eli havada" ifadeleri kullanıldı.



