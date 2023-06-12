Çobanbey Sınır Kapısı'nda 'rüşvet' operasyonu: 10 gözaltı

Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı'nda rüşvet karşılığı Suriye'ye ürün geçişi yaptırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 4'ü kamu görevlisi 10 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 10:45
Çobanbey Sınır Kapısı'nda 'rüşvet' operasyonu: 10 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye Çobanbey Sınır Kapısı'ndan rüşvet verip yasadışı ürün geçişi yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yasadışı geçişlerin, gümrükte görevli kamu görevlilerine rüşvet verilerek yaptırıldığını saptadı. Çalışmasını tamamlayan jandarma, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

10 GÖZALTI

Yapılan baskınlarda 4'ü kamu görevlisi 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanmalarına başlandı.

Öte yandan, operasyonda, hakkında yakalama kararı olan ve adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürüyor.


Rüşvet Operasyon

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