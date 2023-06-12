Çobanbey Sınır Kapısı'nda 'rüşvet' operasyonu: 10 gözaltı
Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı'nda rüşvet karşılığı Suriye'ye ürün geçişi yaptırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 4'ü kamu görevlisi 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye Çobanbey Sınır Kapısı'ndan rüşvet verip yasadışı ürün geçişi yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yasadışı geçişlerin, gümrükte görevli kamu görevlilerine rüşvet verilerek yaptırıldığını saptadı. Çalışmasını tamamlayan jandarma, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
10 GÖZALTI
Yapılan baskınlarda 4'ü kamu görevlisi 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanmalarına başlandı.
Öte yandan, operasyonda, hakkında yakalama kararı olan ve adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan kurmaylarına talimat
- İmamoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması!
- Suudi kulüplerinin parasının kaynağı belli oldu
- THY'den acil iniş: Fenalaşan çocuk yaşamını yitirdi
- CNN TÜRK muhabiri Damla Uğurtürk'ü öpmelere doyamadılar!
- Fatih Altaylı: 'Boğaziçili bakan bulamayacağız...'
- Mehmet Şimşek ne yapmalı? 3 farklı senaryo
- Başkanlar harekete geçti
- İYİ Parti'de üst düzey istifa!
- MasterChef Türkiye'nin yeni jüri üyesi belli oldu