Çobanları tehdit ederek 800 hayvanı yağmaladılar: 4 kişi yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tuşba ilçesinde 800 küçükbaş hayvanın yağmalandığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) destekli arama faaliyetleri sonucunda 800 küçükbaş hayvan arazide bulunarak sahibine teslim edildi.
4 GÖZALTI
Van İl Jandarma Komutanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen operasyonda, çobanları silahla tehdit ederek hayvanları yağmaladıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.