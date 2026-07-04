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Çobanları tehdit ederek 800 hayvanı yağmaladılar: 4 kişi yakalandı

Çobanları tehdit ederek 800 hayvanı yağmaladılar: 4 kişi yakalandı

4.07.2026 09:45:00
Güncellenme:
ANKA
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Çobanları tehdit ederek 800 hayvanı yağmaladılar: 4 kişi yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde 800 küçükbaş hayvanın yağmalanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) destekli arama çalışmaları sonucu bulunan 800 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.
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Van İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tuşba ilçesinde 800 küçükbaş hayvanın yağmalandığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) destekli arama faaliyetleri sonucunda 800 küçükbaş hayvan arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

4 GÖZALTI

Van İl Jandarma Komutanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen operasyonda, çobanları silahla tehdit ederek hayvanları yağmaladıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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