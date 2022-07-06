Çocuğa cinsel istismar sanığına '12 yıl 6 ay' hapis
Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Y.O. (10) isimli çocuğa karşı nitelikli cinse istismar suçunu işlediği iddiasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Çilci (57), cezasında indirim uygulanmadan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.
Erdek'te eşi ile komşu ziyaretine giden Mustafa Çilci, iddiaya göre, evde bulunan ve tablet bilgisayarla oynayan Y.O.'yu "Gel oyunu birlikte oynayalım" diyerek, yanına çağırdı. Çocukla yan yana oturan Çilci, "Çarşıya gideceğim" diyerek evden ayrılmadan önce Y.O.'nun vücuduna dokunmaya başladı.
Olayı gören ve bir şey söylemeyen anne D.O., kızından Çilci'den uzak durmasını istedi. 2 gün sonra markete giden Y.O., karşılaştığı Çilci'yi görünce koşarak, uzaklaşıp apartmana girdi.
PARA VERİP, 'SENİ GEZDİRECEĞİM' DEDİ
Takip eden Çilci, binada vücuduna dokunduğu çocuğa 10 TL verip, "Yarın gel seni gezdireceğim" dedi. Eve giden Y.O.'nun yaşadıklarını anlattığı annesi, polis merkezine giderek, suç duyurusunda bulundu.
Gözaltına alınan 5 çocuk ve 8 torun sahibi Çilci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İNDİRİM UYGULANMADI
Mustafa Çilci hakkında hazırlanan iddianame, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.
Tutuklu yargılanan Mustafa Çilci, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti, suçlamaları kabul etmeyen Çilci'ye 'çocuğun nitelikli cinse istismarı' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Suçun ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle cezayı 12 yıl 6 aya çıkaran heyet, sanığa iyi hal indirimi uygulamadı.
"DAHA AĞIR CEZALAR ALMALARI GEREKİYOR"
Karar duruşmasının ardından CHP Erdek Kadın Kolları Başkanı Gaye Özdiker, CHP Erdek İlçe Başkanı Hale Tuna, CHP Bandırma Kadın Kolları Başkanı Simge Gürkan Çavuşoğlu ile Kız Çocukları Umudumuzdur Derneği, Kadınlar Derneği, Kadın Dayanışma Derneği ve Bandırma Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerince açıklama yapıldı.
CHP'li Özdiker, “Biz mutluyuz, en azından mutlu edecek bir kararla çıktık buradan ama bu caydırıcı mıdır, değil midir; bilemiyorum. Daha ağır cezalar almaları gerekiyor. Artık çocuklarımızı ellemeyin, kadınlarımızı öldürmeyin” diye konuştu.
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