Son Dakika... Esenyurt'ta 'istismar' operasyonu: 1 polis yaralandı!
Son dakika haberi... Esenyurt’ta istismar konusu üzerine bir eve operasyon düzenleyen polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu bir polis memuru yaralandı.
Esenyurt’ta istismar konusu üzerine bir eve operasyon düzenleyen polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi.
Olay, Yenikent Mahallesi 669 Sokak'ta meydana geldi.
İhbar üzerine bir adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açıldı.
Olayda bir polis memuru yaralandı.
Etiketler: #Esenyurt #Operasyon #polis
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