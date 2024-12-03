Yıllar sonra mektupla anlattı: Cemaat yurdunda işkence, istismar, darp…

Yayınlanma: 03.12.2024 - 20:59

Güncelleme: 03.12.2024 - 20:59

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi köşesinde “Okudum, okumamış olmayı, okuduğum şeylerin yaşanmamış olmasını diledim” notunu düşerek, 7 yıl cemaat yurdunda kalmış bir gencin yazdığı mektubu aktardı.

“Çocukluğu yok olan birisi olarak bizzat yaşadıklarımı sizinle paylaşmak istedim” diyen genç, “Yazdıklarımın içerisinde tek bir satır dahi abartı, uydurma, yalan yoktur. Tamamı bizzat kendi yaşadığım şeylerdir. Fazlası yoktur, eksiği olabilir” diyerek belirtti.

“POLİS BASKININDA BİZİ ORMANLIK TENHA YERLERE GÖTÜRÜYORLARDI”

Mektupta, genç başından geçenleri şöyle anlattı:

“Ailem 6 yaşındayken beni İslami eğitimleri almam ve İslami görüşe sahip bir hayat sürmem için ana okulu gibi eğitim veren bir kursa göndermeye başladı. 2000 ila 2002 yılları arasını kapsayan bu süreçte gittiğimiz yer dışardan bakıldığında normal bir daire gibi gözüken dini eğitimlerin verildiği kuran siyer ve diğer İslami eğitimleri aldığım bir yerdi. Fakat zaman zaman polis baskını olacağını öğrenen hocalar aldıkları bu haber doğrultusunda bizleri saklıyor, ormanlık tenha yerlere götürüyorlardı.

“ŞİDDETE MARUZ KALMAYI KÜÇÜCÜK YAŞIMDA ÖĞRENDİM”

Ailem beni oradan alarak bu sefer de yatılı olarak kalacağım yine aynı cemaate bağlı bir kuran kursuna gönderme kararı almışlardı. Bu kurs Kasımpaşa’da 5 katlı bir binadaydı. 200 kişi civarında öğrenciydik ve ben hayatımda ilk dayak yemeye, şiddete maruz kalmaya ve herkesin içinde aşağılanmaya, dövülürken kimsenin sana yardım etmek için harekete geçmeyeceğini burada, o küçücük yaşımda öğrendim.

“HORTUMLA DÖVÜLEREK ODADAN ÇIKARTILAN ÇOCUKLARDIK”

Sudan sebepler yüzünden daha sabah ezanı okunmadan tecüt namazı kılınması için gecenin 3’ünde dövülerek uykudan uyandırılan 5 dakika içerisinde yatağını toplayıp giyinip yatakhaneden çıkmak zorunda olan ve çıkamazsa bazen hortumla dövüle dövüle odadan çıkartılan çocuklardık. Gecenin 3’ünde toplu olarak üzerimizdeki kıyafetleri çıkartılıp, banyoda araba yıkar gibi soğuk sularla hortumla üzerimize su tutuluyor ve yer temizleme fırçalarıyla fırçalanıyorduk. Yeri geliyor falakaya yatırılıyor yeri geliyor avucumuzun içleri morarana şişene kadar dayak yiyorduk. 7-8 yaşlarındaydım ve falakaya yatırılarak dayak yemekten ayağının üzerine basamıyordum.

“ABİMİN HİKMET İLE CİNSEL İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM”

Çok kısa bir süre sonra yine İ. cemaatine bağlı İstanbul Ümraniye’deki bir başka bir kuran kursuna yatılı olarak gönderildim. Bu kurstan abim yine benden önce ayrıldı bir süre sonra abimle alakalı bir şeyler duymaya başladım aynı beraber kaldığımız Kuran kursundaki Hikmet isminde bir şahısla cinsel ilişkisi olduğunu öğrendim.

“HAMZA, MAHMUT, YUSUF, BİLAL… BEN DE BAŞLADIM”

Hemen peşinden yaklaşık hala kursta bulunan en az 10 kişinin daha birbirleriyle bu tür ilişkileri olduğunu öğrendim. Zaten bunu kendileri de inkar etmiyordu. Duyduğum bu şeyleri yaşamayı merak ederek ben de birileriyle cinsel ilişkiye girmeye başladım ilişkiye girdiğim kişilerin 1 Abdussamet 2 Hamza 3 Mahmut y 4 Yusuf 5 Bilal 6 Üsame 7 Abdulkadir 8 Mustafa 9 Ömer 10 Selman 11 Mahmut 12 Ramazan ve daha adı aklıma gelmeyen birkaç kişi. Yerleştirildiğim bu kursa başladığımda da yaşım 12’ye gelmişti. Herkes her şeyi biliyor fakat kimse yüksek sesle bunları konuşamıyordu.

“BU KİŞİLER İMAMLIK YAPIYOR”

Bizzat kendim kuran kursundayken cinsel ilişkiye girdiğim kişilerin bazıları şu anda aktif olarak diyanetin resmî kadrosunda imamlık yaparak millete din anlatıyor bazıları ise farklı şekilde görev yapıyor ve bazıları ise şu an benimde zamanında sözde din eğitimi almam için gönderildiğim İ.A. cemaatine bağlı kurslarda hocalık yapıyorlar."