Çocuğu oyun parkına bıraktı, kendisi cep telefonu çaldı

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:54

Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde bulunan kafeye, 4 Temmuz Pazar günü öğle saatlerinde müşteri olarak gelen bir kişi, çocuğunu oyun parkına bıraktı. Daha sonra hesabı ödeyen bu kişi, kasiyerin dışarıdaki müşterilerle ilgilenmesinden yararlanarak, tezgah üzerindeki cep telefonunu çaldı.

TELEFONU YERİNDE BULAMADI

Çocuğunu da alan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. Geri döndüğünde cep telefonunu bulamayan kadın, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızın, çocuğunu oynatmak için gelen müşteri olduğunu gören çalışan, şikayetçi oldu.

Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"DIŞARI ÇIKMAMLA GELMEM BİR OLDU"

Cep telefonu çalınan Ruhşen Kazan, "Oyun parkına geldiler. Çocuğunu koydu. Ödemesini aldım. Tam o sırada ben dışarı çıktım. O da benim cep telefonumu alıp gitti. Dışarı çıkmamla gelmem bir oldu. Gitti hemen. Yanında bir de kız çocuğu vardı. Daha önce de gelmişti. Çocuğu böyle şeylere alet etmesi iyi değil. Üzücü ve sinir bozucu bir durum" dedi.

"KİMSE GÖRMEDEN TELEFONU CEBİNE ATIYOR"

Kafenin diğer çalışanı Serpil Güler, "Çocuğu ile beraber geldi. Çocuğunu bir süre parkta oynattı. Ben çay servisi yapıyordum. Ablam da dışarıdaki müşterilere dondurma veriyordu. Bu kendince bir plan yapıyor. Herkesin çıkmasını bekliyor. Kasaya doğru yöneliyor. Kimse görmeden telefonu cebine atıyor. Çocuğu da alıp çok rahat bir şekilde çıkıyor" ifadelerini kullandı.