Çocuğun cinsel istismarından yargılanan imama 30 yıl hapis

Elazığ'da çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla yargılanan cami imamı H.K., dün görülen davada 30 yıl hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

İHA
06 Kasım 2021 Cumartesi, 16:31
Çocuğun cinsel istismarından yargılanan imama 30 yıl hapis
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Elazığ'da cami imamı olarak görev yapan 51 yaşındaki H.K.'nın, önce anne N.S.'ye ardından evladını öldürmekle tehdit ederek 16 yaşındaki kızı Y.S.'ye 6 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti.

Y.S., taciz olaylarını halasına anlatmasının ardından hala, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş ve cami imamı görevden alınmasının ardından hakkında dava açılmıştı.

H.K'.nın yargılandığı davanın karar duruşması dün Elazığ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Yapılan son savunmaların ardından mahkeme heyeti sanığın 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 30 yıl hapis cezası verildi.

Şahıs, kararın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


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