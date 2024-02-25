Çocuğun elindeki silah ateş aldı: 21 yaşındaki amcası hayatını kaybetti

Yayınlanma: 25.02.2024 - 17:18

Güncelleme: 25.02.2024 - 17:18

Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi Doğanlar Caddesi Beykoz Sokak'ta, 9 yaşındaki bir çocuk mutfakta bulduğu babasına ait silahla, kazara 21 yaşındaki amcası Ş.U'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.U'nun hayatını kaybettiği belirledi.