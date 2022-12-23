Kuzeni vuruldu, 'Tabancayı uzatırken ateş aldı' dedi

23 Aralık 2022 Cuma, 11:07

Selçuklu ilçesine bağlı Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'nde önceki akşam Orhan Y., kuzeni Bekir Y.'nin tablo ve antika eşya satılan dükkanını ziyarete gitti. Orhan Y., iddiaya göre, kuzeninden tabanca istedi.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Bekir Y. de silahı çıkarıp, kuzenine vermek istediği sırada ateş aldı. Göğsüne mermi isabet eden Orhan Y., kanlar içinde yere yığıldı.

İhbarla gelen sağlık ekibince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Orhan Y., tedaviye alındı.

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIM"

Gözaltına alınan Bekir Y.'nin ise ilk ifadesinde, "Orhan, benden tabanca istedi. Tabancayı Orhan'a doğru uzatırken, bir anda ateş aldı. Ne olduğunu anlamadım" dediği öğrenildi.