Çocuğunu kurtarmak isterken… Anne hayatını kaybetti, 2 oğlu hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 16.00 sıralarında Kazandere Mahallesi Yuvacık Barajı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Reyhan Karabudak (37) ile oğulları A.S.Y. ve K.A.Y., ormanlık alanda yürüyüş yaptığı sırada K.A.Y. dengesini kaybederek dereye düştü.

Durumu gören ağabeyi A.S.Y. ve anne Reyhan Karabudak da suya atladı. Sudan kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenilen K.A.Y., çevredekilerden yardım istedi.

2 OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.S.Y., ekipler tarafından sudan yaralı çıkarıldı. K.A.Y. ve A.S.Y., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Anne Reyhan Karabudak’ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Karabudak'ın cansız bedeni, Kocaeli Şehir Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kurtarma çalışmalarında yer alan Ahmet Erkul, "Evim olay yerine 300 metre mesafede. Bağrışma ve ekip araçlarının seslerini duydum. Olay yerine ulaştım. Çocuğu kurtardık, sedye ile çıkardık. Diğer çocuğu görmedim. Suya düşen anneyi de itfaiye ekipleri kurtardı. Anne hayatını kaybetti" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.