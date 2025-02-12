Çocuğunuza bu çantayı sakın almayın! Bakanlık yasakladı: Ölüm riski var!

Yayınlanma: 12.02.2025 - 17:15

Güncelleme: 12.02.2025 - 17:18

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları tek tek açıklarken, Ticaret Bakanlığı da sağlığı tehlikeye düşüren ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı 10 Şubat tarihinde 2'si çocuk giyim ürünü ve 1'i akıllı saat kordonu olmak üzere 3 ürün için piyasadan toplatılmasına karar vermişti. Bakanlık yaptığı denetimler sonucu 1 ürün için daha benzer bir karar aldı.

OKUL ÇANTASI YASAKLANDI

Bakanlık bu kez yine bir çocuk ürünüyle ilgili harekete geçti.

"Diakakiç" marka okul çantalarının piyasadan toplatılmasına karar verildi. Bakanlık çantanın limit değerin üzerinde kurşun içermesi nedeniyle yasaklandığını bildirdi.

KURŞUN ZEHİRLENMESİ ÇOCUKLAR İÇİN HAYATİ RİSK

İnsan vücudunun yüksek miktarda kurşuna maruz kalması kurşun zehirlenmesine neden oluyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, kurşun zehirlenmesi herkesi etkileyebilse de, özellikle çocuklarda tehlikeli. Çocuğunuzun sinir sistemine, beynine ve diğer organlarına zarar verebilir.

Kurşun zehirlenmesi ayrıca ani beyin hasarı ve uzun vadeli entelektüel eksiklikler dahil olmak üzere ciddi sağlık, öğrenme ve davranış sorunlarına yol açabilir.

ÇOCUKLARDA KURŞUN ZEHİRLENMESİNİN ETKİLERİ NELERDİR?

Çocuğunuzdaki düşük kan kurşun seviyeleri, vücudundaki hemen hemen tüm organları ve sistemleri etkileyebilir.

Bu etkiler şunları içerebilir: