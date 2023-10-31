Çocuk cesedi bulunmuştu... Annesi tespit etti!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 12:44

Güncelleme: 31.10.2023 - 12:52

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’nde yaklaşık 20 metre yükseklikteki falezlerin denizle buluştuğu kayalık alanda bir kişinin cansız bedeni bulundu.

İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ekibi ve deniz polisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla aşağı inerken ekipler cansız bedenin bir çocuğa ait olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından deniz polisi botuna alınan ceset, Kaleiçi Yat Limanı’na, oradan da kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde, okula gitmek için evden çıkan ve servisten indikten sonra ortadan kaybolan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Aylin Kaya’nın ailesi bulunan cesedin kızlarına ait olabileceği ihtimali üzerine Adli Tıp morguna gitti.

ELBİSELERİNDEN TEŞHİS ETTİ

Gerekli işlemlerin ardından cansız bedeni gören anne Natalya, elbiselerden yola çıkarak cesedin kızına ait olduğunu söyledi. Cenaze ise kesin kimlik tespiti için DNA tespiti yapılmadan aileye teslim edilmedi.

DNA testinde cesedin Aylin Kaya’ya ait olduğu netleşirse cenaze aileye teslim edilecek.