Çocuk danışma kurulunun 47 üyesi İstanbul’daki yaşıtlarına depremi sordu: Akla ilk gelen yıkım!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2023 - 04:00

İstanbul Kent Konseyi Çocuk Danışma Kurulu üyeleri, İstanbul’daki yaşıtlarının deprem konusundaki algılarını, duygularını, istek ve önerilerini ortaya koymak üzere bir çalışma yaptı. “Çocuk Liderliğinde Araştırma” modeli olarak nitelendirilen bu çalışmada, 47 çocuk danışma kurulu üyesi, 8-15 yaş grubu toplam 1186 çocukla görüştü. Soruların hazırlanması aşamasından itibaren araştırma sürecine çocuk danışma kurulu üyeleri, saha çalışmasını kendi okullarında, sınıflarında, mahallelerinde, parklarda, apartmanlarında, yakın çevrelerinde, sosyal ortamlarında gerçekleştirerek araştırma verilerini topladı.

Araştırma sonuçlarına göre deprem deyince çocukların aklına ilk olarak “yıkım, sarsıntı ve enkaz” geliyor. Çocukların depremle ilgili en çok dile getirdikleri duygu “üzüntü”. Bunu, “korku” ve “endişe” izliyor.

EĞİTİMİ ÖNEMSİYORLAR

Çocukların yarısından çoğu deprem öncesi ve sonrası ne yapmaları gerektiği konusundaki bilgilerin yetersiz olduğunu düşünüyor ya da emin değil. Çocuklar depremle ilgili bilgilenme konusunda en büyük sorumluluğu AFAD’a yüklüyor. Deprem konusunda okullarda eğitim verilmesi gerektiğini düşünen çocuklar, deprem hazırlığı olarak evde güvenli alan belirlemeyi ve deprem çantası hazırlamayı önemsiyor. Araştırmaya katılan çocuklar, kendilerini güvende hissetmek için en çok binaların yenilenmesini ve güçlendirilmesini istiyor ve deprem konusundaki istek ve ihtiyaçlarının yetkililer tarafından duyulmasını bekliyor.

ÇOCUKLARDAN MESAJLAR: