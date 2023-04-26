Çocuk danışma kurulunun 47 üyesi İstanbul’daki yaşıtlarına depremi sordu: Akla ilk gelen yıkım!
Kent Konseyi Çocuk Danışma Kurulu üyeleri, deprem konusunda 8-15 yaş grubu bin 186 çocukla görüşerek “Çocuk Liderliğinde Araştırma” yaptı.
İstanbul Kent Konseyi Çocuk Danışma Kurulu üyeleri, İstanbul’daki yaşıtlarının deprem konusundaki algılarını, duygularını, istek ve önerilerini ortaya koymak üzere bir çalışma yaptı. “Çocuk Liderliğinde Araştırma” modeli olarak nitelendirilen bu çalışmada, 47 çocuk danışma kurulu üyesi, 8-15 yaş grubu toplam 1186 çocukla görüştü. Soruların hazırlanması aşamasından itibaren araştırma sürecine çocuk danışma kurulu üyeleri, saha çalışmasını kendi okullarında, sınıflarında, mahallelerinde, parklarda, apartmanlarında, yakın çevrelerinde, sosyal ortamlarında gerçekleştirerek araştırma verilerini topladı.
Araştırma sonuçlarına göre deprem deyince çocukların aklına ilk olarak “yıkım, sarsıntı ve enkaz” geliyor. Çocukların depremle ilgili en çok dile getirdikleri duygu “üzüntü”. Bunu, “korku” ve “endişe” izliyor.
EĞİTİMİ ÖNEMSİYORLAR
Çocukların yarısından çoğu deprem öncesi ve sonrası ne yapmaları gerektiği konusundaki bilgilerin yetersiz olduğunu düşünüyor ya da emin değil. Çocuklar depremle ilgili bilgilenme konusunda en büyük sorumluluğu AFAD’a yüklüyor. Deprem konusunda okullarda eğitim verilmesi gerektiğini düşünen çocuklar, deprem hazırlığı olarak evde güvenli alan belirlemeyi ve deprem çantası hazırlamayı önemsiyor. Araştırmaya katılan çocuklar, kendilerini güvende hissetmek için en çok binaların yenilenmesini ve güçlendirilmesini istiyor ve deprem konusundaki istek ve ihtiyaçlarının yetkililer tarafından duyulmasını bekliyor.
ÇOCUKLARDAN MESAJLAR:
- İstanbul’da çok yakında büyük bir deprem bekleniyor, çalışmaya başlayın lütfen.
- AFAD’a giden bağışların güvende olup olmadığını bilmek istiyoruz.
- Evleri düzgün yapın, deprem belki kader ama insanların ölmesi sizin suçunuz.
- Beni koru belediye!
- Bilinçli ve güvenli yeni bir İstanbul istiyoruz.
- Müteahhitlere sesleniyorum, binaları düzgün yapın bir zahmet. İnsanların canı çok mu ucuz? Malzemeden kaçınmayın.
- Müteahhitlik her önüne gelenin yaptığı bir meslek olmasın.
- Her yaş grubuna ayrı deprem eğitimi verilmeli.
- İmar affı ve kötü binaların yapılması yüzünden bunların sorumlularına çok kızgınım.
- Problem yokmuş gibi davranılmasından da bıktım.
- Lütfen insanların umudunu kaybetmesini engelleyin.
- Dere yatağı gibi saçma sapan yerlere ev yapılmasın.
- Sevgili yetkililer, lütfen okullara deprem ile ilgili dersler koyabilir misiniz?
- Tarım alanlarının işgal edilmesini istemiyorum.
- Yıkılan binaları ücretsiz yapın.
- Bilen kişileri bakan yapın, sonra çıkıp kader kısmet demeyin.
- İlahiyat mezununu imam, deprem konusunda okumuşu AFAD başkanı yapın.
- Fay hattının üzerine ev yaptırmayın.
- Para, rüşvet yerine insanların canlarını düşünseydiniz bu halde olmazdık.
- Eğer binaların altında kalırsak lütfen bizleri hızlıca kurtarın.
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