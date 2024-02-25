Gümüşhane’de korkutan yangın

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Kırgeriş köyünde çıkan yangında 4 engelli bireyin yaşadığı evin teras ve çatı katı küle döndü.

İHA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 13:06
Gümüşhane’de korkutan yangın
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde köyün Hapandüzü Mahallesinde yaşayan Hasan Sevindik’e ait 2 katlı evin çatı ve teras katında soba bacasından kaynaklı olduğu belirlenen yangın çıktı.

Kısa sürede çatıdaki ot ve tahtaların tutuşmasıyla büyüyen yangını fark eden köylüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından Kürtün Belediyesi ve Özkürtün Belediyesi İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışması yaptığı yangının ardından evin çatı ve teras katıyla alt kattaki bir odası tamamen zarar gördü.

Emekli olduğu ve 4 engelli çocuğuna bu evde baktığı öğrenilen Sevindik’in engelli çocuklarından birisinin çatı katındaki odada kaldığı fakat gündüz saati olduğu için alt katta babasının yanında olduğu öğrenildi.


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