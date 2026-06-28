Çocuk Etkinlik Merkezi ilk mezunlarını verdi: Eyüpsultan'da 124 çocuk mezuniyet heyecanını yaşadı

Eyüpsultan Belediyesi Yuvamız Eyüpsultan Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde (ÇEM) mezuniyet sevinci yaşandı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen’in de katıldığı törende 124 öğrenci ilk mezuniyet heyecanını yaşarken, kep atarak mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

2025–2026 eğitim dönemini tamamlayan 5 yaş grubu çocuklar için hazırlanan yıl sonu mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu.

“EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZ”

Mezuniyet töreninde konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, sosyal belediyecilik anlayışıyla çocuklara yönelik hizmetleri büyütmeye devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Sosyal belediyecilik anlayışımızla ihtiyaç duyulan her alanda komşularımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Geleceğe yapabileceğimiz en değerli yatırım ise çocuklarımızdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana en büyük önceliğimiz çocuklarımız olmuştur."

“0’DAN 9’A YÜKSELTTİK, İBB İLE BİRLİKTE 15’E ULAŞTIK”

Çocuk Etkinlik Merkezlerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalara da değinen Başkan Özmen, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde ilçemizde çocuk etkinlik merkezleri çok sınırlıydı. Bugün Eyüpsultan Belediyesi olarak yedi merkezimizde hizmet veriyoruz. Düğmeciler ve Yeşilpınar'da açılacak yeni merkezlerle bu sayıyı dokuz'a çıkaracağız. İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilçemizdeki toplam Çocuk Etkinlik Merkezi sayısı ise 15'e ulaşacak."

124 ÇOCUK İLK KEZ MEZUN OLDU

Yuvamız Eyüpsultan Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde eğitimlerini tamamlayan 124 çocuk, düzenlenen törenle ilk mezuniyetlerini yaşayarak kep attı. Öğrenciler; koro, şiir, ritim, drama, jimnastik ve halk oyunları gösterileriyle sahne alarak izleyenlerden büyük alkış aldı.

Programın finalinde çocuklar sahneye çıkarak geri sayım eşliğinde keplerini havaya fırlattı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği tören, renkli ve duygu dolu görüntülere sahne oldu.

EYÜPSULTAN’DA ‘ERKEN ÇOCUKLUK HİZMETLERİ’ BÜYÜYOR

Eyüpsultan Belediyesi, erken çocukluk dönemine yönelik hizmetlerini Çocuk Hizmetleri Birimi koordinasyonunda sürdürüyor.

Yuvamız Eyüpsultan Çocuk Etkinlik Merkezleri, Çırçır, Karadolap, Akşemsettin, Sakarya, Esentepe, İslambey ve Nişancı olmak üzere 7 merkezde 0–6 yaş arası çocukların gelişimini destekleyen eğitim ve etkinlikler sunuyor.

2026 yılı içerisinde Düğmeciler ve Yeşilpınar'da açılması planlanan yeni merkezlerle birlikte belediyeye ait Çocuk Etkinlik Merkezi sayısı 9'a yükselecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen ortak çalışmalar kapsamında ise Eyüpsultan genelindeki toplam Çocuk Etkinlik Merkezi sayısı 15'e olacak.