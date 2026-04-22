Çocuk istismarcısı ‘şeyh’ “şeytana uydum” dedi, serbest bırakıldı!

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki Koçkar köyünde "şeyh" olarak anılan fahri imam Mehmet Latif Yeprem 17 yaşındaki çocuğu istismar ettiğini kabul etti, ancak adli kontrolle serbest bırakıldı!

Kulp Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya göre, olay Kulp’a bağlı Koçkar köyünde yaşandı.

Köyün fahri imamı olan Mehmet Latif Yeprem, 17 yaşındaki M. Y.’ye yönelik nitelikli cinsel istismarda bulundu.

JANDARMADA İNKÂR ETTİ

MA'da yer alan habere göre Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Latif Yeprem 9 jandarma ifadesinde “Konunun benimle ilgisi yok” dedi.

M. Y.’nin verdiği ifadenin ve ses kayıtlarının ardından Yeprem’in ifadesi bu kez savcılık tarafından alındı. Fail, savcılık ifadesinde, “Ben din adamı olduğum için gerçekleri söylemek zorunda hissediyorum. İlk olarak birleşme teklifi M.’den geldi. Ben de şeytana uydum ve kabul ettim” dedi.

Kız çocuğunun şikâyetinin olmadığını savunan Yeprem “Dosyanın kapanmasını istiyorum Ne yazık ki şeytana uydum çok pişmanım” dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yeprem’in daha sonrasında Yeprem’in tutuklanması için savcılığa dilekçe sunuldu.