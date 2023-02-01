Çocuk istismarı ile ilgili tepki çeken açıklamada bulunan lise müdürü Cafer Koçyiğit görevden alındı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 05:43

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi altı yaşındayken “evlendirmesi” ile ilgili yaptığı skandal paylaşım nedeniyle tepki çeken Cağaloğlu Anadolu Lisesi (CAL) Müdürü Cafer Koçyiğit’in görevden alındığı öne sürüldü.

Cafer Koçyiğit’in, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi altı yaşındayken “evlendirmesi” ile ilgi yaptığı skandal paylaşım tepki çekmişti.

Cumhuriyet’e konuşan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, kendisinin halen okul ile ilişiği kesilmedi. Görevden alındığı bilgisi doğru, ancak henüz tebliğ edilmedi. Çocuklarımıza kıyanları, onları destekleyenleri affetmeyeceğiz” dedi.

YANDAŞ SENDİKA DOĞRULADI

İktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Talat Yavuz, “Çok kudretli yetkililerimiz okulu, mezun derneği, okul aile birliği, sol örgütler ve Alman vakıfları üzerinden esir alan azgın azınlığa bir kurban daha vermeye karar vermişler” sözleriyle müdürün görevden alındığını duyurdu.

