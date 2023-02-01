Çocuk istismarı ile ilgili tepki çeken açıklamada bulunan lise müdürü Cafer Koçyiğit görevden alındı

6 yaşındaki çocuğun istismar edilmesiyle ilgili yaptığı skandal paylaşımları sonrası Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit'in görevden alındığı öne sürüldü.

Sena Tufan
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 04:00
Çocuk istismarı ile ilgili tepki çeken açıklamada bulunan lise müdürü Cafer Koçyiğit görevden alındı
Abone Ol google-news

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi altı yaşındayken “evlendirmesi” ile ilgili yaptığı skandal paylaşım nedeniyle tepki çeken Cağaloğlu Anadolu Lisesi (CAL) Müdürü Cafer Koçyiğit’in görevden alındığı öne sürüldü. 

Cafer Koçyiğit’in, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi altı yaşındayken “evlendirmesi” ile ilgi yaptığı skandal paylaşım tepki çekmişti. 

Cumhuriyet’e konuşan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, kendisinin halen okul ile ilişiği kesilmedi. Görevden alındığı bilgisi doğru, ancak henüz tebliğ edilmedi. Çocuklarımıza kıyanları, onları destekleyenleri affetmeyeceğiz” dedi.

YANDAŞ SENDİKA DOĞRULADI

İktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Talat Yavuz, “Çok kudretli yetkililerimiz okulu, mezun derneği, okul aile birliği, sol örgütler ve Alman vakıfları üzerinden esir alan azgın azınlığa bir kurban daha vermeye karar vermişler” sözleriyle müdürün görevden alındığını duyurdu.


Hiranur Vakfı Çocuk istismarı İsmailağa cemaati Yusuf Ziya Gümüşel

İlgili Haberler

Kırşehir'de çocuk istismarı: Mahkemeden emsal sayılabilecek ceza

Kırşehir'de çocuk istismarı: Mahkemeden emsal sayılabilecek ceza
H.K.G'nin istismar davasında adliye önünde toplanan tarikatçılara Ece Üner'den tepki: Utanmıyorlar

H.K.G'nin istismar davasında adliye önünde toplanan tarikatçılara Ece Üner'den tepki: Utanmıyorlar
'MİT'e alacağız' vaadiyle lise öğrencisine istismarda iddianame kabul edildi

'MİT'e alacağız' vaadiyle lise öğrencisine istismarda iddianame kabul edildi

En Çok Okunan Haberler