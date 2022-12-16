Çocuk kuryelerle kaçak silah ticareti yapmışlar

16 Aralık 2022 Cuma, 14:35

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak silah satışı yapıldığı istihbaratı sonrası harekete geçti.

3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından büyük bir sevkiyat yapılacağı belirlendi. Harekete geçen polis, gece saatlerinde Yıldırım ilçesinde 'kurye' olarak kullanılan 17 yaşındaki M.B. ve 15 yaşındaki E.Ö., kutular içerisinde 25 kurusıkıdan bozma tabancayla yakalandı.

SİLAH DEĞİL CEPHANE ÇIKTI

Şüphelilerin ifadesinden yola çıkan polis, kaçak silah ticareti yapan kişilerin adreslerini belirledi. Nilüfer ilçesindeki bir adrese yapılan baskında; 30 kurusıkıdan bozma tabanca, 66 şarjör, 87 namlu, 84 fişek yatağı ve 5 fişek ele geçirildi, M.A. (23), H.Ö. (26) ve M.F.S. (23) ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir önceki operasyonda gözaltına alınan M.B. ile E.Ö. de Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.



