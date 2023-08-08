Çocuk parkı yakılmıştı... Aynı yerde bu kez de fıskiyeler kırıldı

Yayınlanma: 08.08.2023 - 12:40

Güncelleme: 08.08.2023 - 12:42

Buca’da, geçen haftalarda Yıldız Mahallesi’ndeki Şemsiyeli Parkı’nın yakılmasının ardından çocuk parkları yine hedef haline geldi.

ŞİMDİ DE FISKİYELERİ KIRDILAR

Parklara saldıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bu seferde ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan parklardaki su fıskiyelerini ve zamanlayıcı su saatlerini kırdı.

Halkın vergileri ile vatandaşın hizmetine sunulan parkların sürekli olarak hedefte oluğunu söyleyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Çok üzgünüz. Bu kötü durumla sürekli karşılaşıyoruz. Bunu yapanlar bilmiyorlar mı tüm bu hizmetler onların vergileri ile yapılıyor. Tüm bu parklar vatandaşın ortak malı. Burada herkesin alın teri var. Bizler hizmete açıyoruz, bakımını yapıyoruz ama kimin parasıyla yapılıyor? Halkımızın parasıyla, hepimizin kazançlarından kesilen vergilerle yapılıyor. İnsan kendi malına nasıl zarar verir?" diye konuştu.