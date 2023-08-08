Çocuk parkı yakılmıştı... Aynı yerde bu kez de fıskiyeler kırıldı
İzmir’in Buca ilçesinde geçen günlerde çocuk parkının yakılmasının ardından, bu kez de parklardaki su fıskiyelerine zarar verildi. Söz konusu kişilere artık durmaları konusunda çağrıda bulunan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Burada hepimizin kazançlarından kesilen vergiler var; yani hepimizin alın teri var. İnsan kendi malına zarar verir mi?" diyerek tepki gösterdi.
Buca’da, geçen haftalarda Yıldız Mahallesi’ndeki Şemsiyeli Parkı’nın yakılmasının ardından çocuk parkları yine hedef haline geldi.
ŞİMDİ DE FISKİYELERİ KIRDILAR
Parklara saldıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bu seferde ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan parklardaki su fıskiyelerini ve zamanlayıcı su saatlerini kırdı.
Halkın vergileri ile vatandaşın hizmetine sunulan parkların sürekli olarak hedefte oluğunu söyleyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Çok üzgünüz. Bu kötü durumla sürekli karşılaşıyoruz. Bunu yapanlar bilmiyorlar mı tüm bu hizmetler onların vergileri ile yapılıyor. Tüm bu parklar vatandaşın ortak malı. Burada herkesin alın teri var. Bizler hizmete açıyoruz, bakımını yapıyoruz ama kimin parasıyla yapılıyor? Halkımızın parasıyla, hepimizin kazançlarından kesilen vergilerle yapılıyor. İnsan kendi malına nasıl zarar verir?" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Kocaeli'deki patlama anı...
- O görüntülere ilişkin yeni gelişme!
- 'Kontak kapatacağız, kabul etmiyoruz'
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'üzülecek'
- İntihar eden müftü bu yüzden mimlenmiş!
- İkiyüzlü hizmet belediyeciliği!
- 'Murat komiser'in son hali şoke etti
- Demirtaş'tan Buket Aydın'a 'kredi kartı' göndermesi
- Anadolu rock müziğin efsane ismi hayatını kaybetti
- Türkiye’ye tatile gelen gurbetçiler Avrupa’dan şikayetçi