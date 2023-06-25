Çorlu'da çocuk parkındaki oyun aletleri yakıldı!

Yayınlanma: 25.06.2023 - 13:33

Güncelleme: 25.06.2023 - 14:26

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Rumeli Mahallesi'nde bulunan Halide Edip Adıvar Parkı'nda çocuk oyun grupları henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

Alevleri gören yurttaşların ihbarıyla parka itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Polis, oyun gruplarını kimin ateşe verdiğini belirlemek için çalışma başlattı.

"BU MANZARA HEPİMİZİ ÇOK ÜZDÜ"

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt olaydan üzüntü duyduklarını belirterek, "Rumeli mahallemizdeki Halide Edip Adıvar Parkı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce güpegündüz yakıldı. Çocuklarımızın kahkahalarıyla şenlenen, vatandaşlarımızın bir nebze de olsa nefes aldığı parktaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülse de bu manzara hepimizi çok üzdü. Biz elbette ki çocuklarımız üzülmesin diye parkımızı en kısa sürede onaracağız. Adli makamlara bildirilen konunun takipçisi olacağız" diye konuştu. Yangının ardından parka gelen çocuklar, oyun grupların yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı.