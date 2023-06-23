Gebze'de dehşet anları! Çocuk parkında silahlı çatışma çıktı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çocuk parkında 1 kişinin silahla vurularak yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi'ndeki Şehit Pilot Yarbay Gökhan Ertan Parkı'nda dün meydana gelen olayda, iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle 2 kişi silahla vurularak yaralanmıştı.
Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından olay yerinde polis ekipleri tarafından inceleme yapılmıştı. İncelemede tabanca ve pompalı tüfek bulunmuştu.
Çocuk parkındaki silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde, elinde tabanca olan bir şüphelinin ateş açtığı, ayağına kurşun isabet eden iki kişiden birinin yere yığıldığı ardından da darbedildiği görüldü. Ayrıca diğer kişinin ise kaçarak uzaklaştığı anlar yer aldı.
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