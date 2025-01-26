Çocuk parkının demir kapısına elini sıkıştıran 3 yaşındaki Ferhat’ın parmağı koptu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çocuk parkının demir kapısına elini sıkıştıran Ferhat M.’nin (3) sağ elinin baş parmağı koptu.

Çocuk parkının demir kapısına elini sıkıştıran 3 yaşındaki Ferhat’ın parmağı koptu
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 26.01.2025 - 14:39

Olay, saat 12.00 sıralarında Bursa İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi’ndeki çocuk parkında meydana geldi. Ferhat M., babası Mehmet M. ile gittiği parkta oynadıktan sonra, eve dönmek için yürümeye başladı. Ferhat M., parkın demir kapısını kapatırken sağ elini sıkıştırdı, baş parmağı koptu. Kopan parmağı buz içerisine konan Ferhat M., babası tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferhat M., buradaki ilk müdahalesinin ardından parmağının dikilmesi için ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 



Etiketler: #İnegöl #Bursa

İlgili Haberler

Bursa'da şoke eden olay... Saç ektirmek için gitti, kulak zarı patladı!

Bursa'da şoke eden olay... Saç ektirmek için gitti, kulak zarı patladı!
Bursa'da otobanı kilitleyen kaza: Kontrolden çıkan TIR refüje uçtu!

Bursa'da otobanı kilitleyen kaza: Kontrolden çıkan TIR refüje uçtu!
21 yıl hapisle aranıyordu: Cinayet zanlısı Bursa'da yakalandı

21 yıl hapisle aranıyordu: Cinayet zanlısı Bursa'da yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler