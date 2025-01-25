21 yıl hapisle aranıyordu: Cinayet zanlısı Bursa'da yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısını yakaladı.

21 yıl hapisle aranıyordu: Cinayet zanlısı Bursa'da yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 14:00

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme suçundan aranan Halil İ.Ö.’yü (45) Kurşunlu Mahallesinde yakaladı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 21 yıl hapsi bulunan zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan Halil İ.Ö., cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Bursa #Cinayet

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