21 yıl hapisle aranıyordu: Cinayet zanlısı Bursa'da yakalandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısını yakaladı.
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme suçundan aranan Halil İ.Ö.’yü (45) Kurşunlu Mahallesinde yakaladı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 21 yıl hapsi bulunan zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan Halil İ.Ö., cezaevine gönderildi.
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