‘Çocuk yardımı’ her geçen yıl eriyor

Yayınlanma: 18.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.06.2024 - 04:00

İktidarın altı yaşından küçük çocuğu olan devlet memurlarına yaptığı “çocuk yardımı”, 2005’te 20 TL iken asgari ücretin yüzde 6’sına denk geliyordu. Yardım tutarı, 2010’da 28 TL’ye yükselse de asgari ücretin yüzde 5’i oranına geriledi. 2024’te de asgari ücretin yüzde 2’sine gerileyen yardım tutarı 380 TL oldu.

6 yaşından büyük çocuğu olan kamu emekçilerine yapılan yardımlar da dikkat çekti. 2005’te 10 TL iken, asgari ücretin yüzde 3’üne denk gelirken, 2024’te 190 liraya yükselse de asgari ücretin yüzde 1’ine geriledi.

‘SEFALET ÜCRETİ’

Doğarken ve çocukken ücret adaletsizliğiyle karşılaşıldığını vurgulayan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Ülkenin bebeğine ve çocuklarına sağladığı ücret, sefalet ücreti. Devletin tüm yurttaşlara ödediği ve 2015’ten beri artırılmayan doğum yardımı ile sadece 27 bardak süt alınabiliniyor. Memura her ay ödediği çocuk yardımı olarak da 17 bardak ‘günlük süt’ parası ödeniyor. Devletin kamu emekçisine çocuk için verdiği tutar değil kreşi, aylık süt tüketimini bile karşılamıyor” ifadelerini kullandı.

