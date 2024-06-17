Cumhurbaşkanı yardımcısının babasının aracına ateş açıldı

Yayınlanma: 17.06.2024 - 09:21

Güncelleme: 17.06.2024 - 09:21

Kolombiya basınında yer alan habere göre, Marquez'in babası İgifredo Marquez Trujillo'ya, ülkenin güneybatısındaki Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Timba kasabasında silahlı saldırı düzenlendi.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Aracına 6 kurşunun isabet ettiği saldırıdan Trujillo yara almadan kurtuldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Marquez, "Tam da babalar gününde yapılmış bu saldırı yüreğimi acıtıyor. Babam, yeğenim ve yanındaki 2 koruması neyse ki saldırıdan zarar görmediler. İyi olduklarını öğrendim" ifadesini kullandı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, saldırıyı kınadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Marquez ile "tam dayanışma" içinde olduğunu belirten Petro, saldırının soruşturulmasını istedi.

Saldırının yapıldığı bölgede, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin eski üyelerinden oluşan Estado Mayor Central (EMC) mensuplarının etkili olduğu biliniyor.

Bir süredir ordu, Cumhurbaşkanı Petro'nun talimatıyla EMC üyelerine yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenliyor.