Çocukken Erdoğan'a mektup göndermişti: 'Yasadışı bahis'ten gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah’ta yer alan habere göre, MASAK tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda yasadışı bahis oyunları üzerinden 3 şüphelinin haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.

Söz konusu şüphelilerin yönetim kurulu üyesi oldukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri ve üçüncü kişilerin hesabından nakit çektirerek sisteme dahil ettikleri ileri sürüldü.

Düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 1.6 milyon TL, 13 bin dolar ele geçirildi. 3 şüpheliye ait banka hesaplarındaki 3 milyar TL'ye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler şu şekilde:

Cihan Şanlı( Eski Adana Demirspor Yönetim Kurulu Üyesi), Burak Soylu (HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi) ve Yavuz Başsav.

ERDOĞAN'A MEKTUP YOLLAMIŞTI

Birgün'den İsmail Arı'nın aktardığına göre ise, Har Proje Yapı Şirketi’nin sahibi Burak Soylu AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışı gezilerine de eşlik ediyor. Burak Soylu’nun adı 2019’da “Cumhurbaşkanı Erdoğan mektup arkadaşı ile görüştü” başlıklı haberlerle gündeme geldi.

Haberlerde, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi'ndeyken mektuplaştığı Elazığ’da yaşayan ve o dönem 11 yaşında olan Burak Soylu ile bir araya geldi. Havalimanında yapılan görüşmede Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine gönderdiği mektubu hediye etti. Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi'nde Burak Soylu'ya yolladığı mektupta, şu satırları yazmıştı: ‘Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevi'nden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile…’”