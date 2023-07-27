Çocuklar 'mahallenin dedesini' ölü olarak buldu
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ‘mahallenin dedesi’ olarak bilinen ve mahalle sakinleri tarafından sevilen 71 yaşındaki şahıs, oyun oynayan çocuklar tarafından evinin önünde bulundu.
Osmanlı Mahallesi Damak Sokak üzerinde meydana gelen olayda, oyun oynayan çocuklar yalnız yaşayan 71 yaşındaki Selahattin Ç.’yi evinin önünde hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÖLÜ BULUNDU
Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Selahattin Ç.’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Yaşlı şahsın ’mahallenin dedesi’ olarak bilindiği ve mahalle sakinleri tarafından çok sevildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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