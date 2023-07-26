Dicle Nehri’ne düşen çocuk hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 18:08

Güncelleme: 26.07.2023 - 18:08

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Dicle Mahallesi’nden geçen Dicle Nehri’ne düşen 9 yaşındaki A.O.A. akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Yapılan arama çalışmaları sonucunda 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

