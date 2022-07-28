Çocuklar yaz tatilini iple çekiyorlardı: Eve mahkum oldular

28 Temmuz 2022 Perşembe, 11:13

Türkiye’deki ekonomik her yaştan kesimi olumsuz etkiliyor. Ortaokul öğrencileri de bu durumdan paylarına düşeni alıyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte öğrenciler tatil hayali kurarken ekonomik tablo buna izin vermiyor. Öğrencilerin yazı evde geçirdiklerini kaydeden Rehberlik Öğretmeni Derya Güngör “Ailelerin aldıkları ekonomik önlemler sonucu öğrenciler tatile gidemedi ve evde oturmak zorunda kaldılar” ifadelerini kullandı.

"KÖYLERİNE GİTMEK BİLE LÜKS"

Ortaokulda görev yapan rehberlik öğretmeni Güngör, ekonomik sorunlardan öğrencilerin ve ailelerin olumsuz etkilendiğini söyledi. Güngör, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Öğrenciler tatile gidemedikleri için evde alternatif olarak neler yapabiliriz diye sormaya başladılar. Bazı çocuklar denize bile gidemediklerini belirtiyor. En azından bir sahil görmek ve denize girmek isteyen ama gidemeyen öğrenciler de var. ‘Önceden bayram tatilinde topluca köye giderdik bu sene gidemedik’ diyerek köylerine gitmenin bile lüks olduğunu söylüyorlar.”

"KIRTASİYE AİDATLARINI TAKSİTLE ÖDÜYORLAR"

Güngör, ders kitaplarına ulaşmanın da zorluklarına değindi. Kağıda gelen zamlar sonrası öğrencilerin kullandıkları ek kaynak kitapların da fiyatlarının arttığını belirten Güngör, “Ekonomik kriz özellikle öğrenci materyallerini, kırtasiye malzemelerini de çok fazla etkiledi. Kağıdın fiyatının artmasından kaynaklı kitap ücretleri de arttı. Bu yüzden velilerde endişe söz konusu. ‘Nasıl tasarruf yapabiliriz’diye soruyorlar. Önceden kırtasiye aidatlarını dönem başında tek seferde ödeyebiliyorlardı, şimdi taksit yapabilir miyiz diye soruyorlar” ifadelerini kullandı.

"KANTİNDE SIRA OLMUYOR"

İsmini vermek istemeyen bir ortaokul öğretmeni ise krizin boyutunu tatilden önce okulda nasıl bir tablo olduğunu anlatarak şunları söyledi: “Öğrencilerin alım gücü çok düştü. Eskiden kantinde sıra olurdu ancak o sıra artık olmuyor. Çocukların çoğu yiyeceklerini evden getirmeye başladı. Kantin fiyatları çok arttı, bunun yanı sıra yiyeceklerin porsiyonu da küçüldü. Çocuklar artık sadece içecek almak için kantine gidiyorlar. Eskiden suyu kantinden alırlardı, artık tasarruf yapmak için suluklarını evden doldurup getirmeye başladılar” diye konuştu.