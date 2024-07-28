Çocuklara elektrikli bisikletle yaklaşıp taciz etti: Tutuklandı
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde cadde üzerinde yürüyen 2 kız çocuğuna elektrikli bisiklet ile yaklaşıp elle taciz etti. Yakalanan şahıs gerekli adli işlemler sonucunda tutuklandı.
Olay, 22 Temmuz Pazartesi günü gece saatlerinde Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi’nde meydana geldi.
Gece cadde üzerinde yürüyüşe çıkan 2 kız çocuğuna elektrikli bisiklet ile yaklaşıp elle taciz eden 38 yaşındaki şahıs olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine çalışma başlatan Denizli İl Emniyet birimleri tarafından yapılan aramalarda bulunan 1 şüpheli şahıs (38) yakalandı.
"Cinsel saldırı" suçundan gözaltına alınan şahıs, gerekli adli işlemler sonucunda çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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