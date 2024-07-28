Çocuklara elektrikli bisikletle yaklaşıp taciz etti: Tutuklandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde cadde üzerinde yürüyen 2 kız çocuğuna elektrikli bisiklet ile yaklaşıp elle taciz etti. Yakalanan şahıs gerekli adli işlemler sonucunda tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 15:41
Çocuklara elektrikli bisikletle yaklaşıp taciz etti: Tutuklandı
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Olay, 22 Temmuz Pazartesi günü gece saatlerinde Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi’nde meydana geldi.

Gece cadde üzerinde yürüyüşe çıkan 2 kız çocuğuna elektrikli bisiklet ile yaklaşıp elle taciz eden 38 yaşındaki şahıs olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Denizli İl Emniyet birimleri tarafından yapılan aramalarda bulunan 1 şüpheli şahıs (38) yakalandı.

"Cinsel saldırı" suçundan gözaltına alınan şahıs, gerekli adli işlemler sonucunda çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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