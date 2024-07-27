Esenler'de taciz iddiasına meydan dayağı!

Esenler'de bir kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli parktakiler tarafından darbedildi.

DHA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 09:44
Esenler'de taciz iddiasına meydan dayağı!
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Olay, dün akşam saatlerinde Esenler Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan Şehit Yakup Polat Parkı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, M.N.T. (26) isimli şüpheli, G.C. (22) isimli kadını uzun süre takip ettikten sonra üzerine doğru yürümeye başladı. Kadın duruma tepki gösterdi.

Kadının tepkisi sonrası parkta bulunan yurttaşlar şüpheliyi tekme ve yumruklarla saldırdı.

Şüpheli bir süre darbedildikten sonra polise teslim edildi. M.N.T. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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