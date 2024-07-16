Oyuncu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar'dan taciz isyanı: 'Seni pişman edeceğim!'

Yayınlanma: 16.07.2024 - 13:31

Güncelleme: 16.07.2024 - 13:31

Bir dönemin fenomen dizilerinden "Hayat Bilgisi"de 'Arif' karakteriyle tanınan oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Erdim ile evlenmişti. İki kızları olan çift geçen aylarda boşandı.

'TACİZ EDİLİYORUM'

Boşanmanın ardından sosyal medya üzerinden taciz edildiğini söyleyen Seda Çınar, farklı hesaplardan yapılan paylaşımların çocuklarına kadar ulaştığını ve bu durumu artık yargıya taşıyacağını ifade etti.

'SADECE BEKLE'

Çınar, 'Elimden geleni ardıma koymayacağım. Ne pahasına olursa olsun, beni ve çocuklarımı o pis hayal dünyana alet ettiğin her gün için seni pişman etmezsem, ayaklarıma kapanıp seni affetmem için yalvartmazsam benim de adım Seda değil. Yarın elimdeki tüm ekran görüntülerini avukatıma veriyorum. Maddi manevi canını acıtmaya geliyorum. Sadece bekle' diyerek öfkesini dile getirdi.